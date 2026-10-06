Yolcunun talebi uçakta krize neden oldu! Hostesi diz çöktürüp ağlattı, cezası ağır oldu

Olay, 28 Eylül'de China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferinde yaşandı. Uçakta içecek servisi yapan hostesin arabası, uyuyan erkek yolcunun koluna hafifçe çarptı.
Hostes hemen yolcudan özür dilerken kabin şefi de yolcuya buz torbası verdi. Ancak yolcu özrü kabul etmedi ve hostese sert sözlerle tepki gösterdi.
Havayolunun açıklamasına göre yolcu, hostese küfürlü ifadeler kullandı ve tehditlerde bulundu. Ayrıca inişten sonra hostesten kendisiyle birlikte hastaneye gelmesini istedi.
Tartışmanın büyümesi üzerine yolcunun hostesten kendisine tekme atmasını istediği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç hostesin yolcunun koltuğunun yanında diz çöktüğü ve ağladığı görüldü.
O sırada uçakta bulunan bir yolcu, servis arabasının hızlı olmadığını söyledi. Görgü tanığı Zhang ise genç hostesin korku ve tecrübesizlik nedeniyle birkaç kez diz çökerek özür dilediğini anlattı.
Yaşanan gerginliğin ardından kabin şefi ve uçaktaki güvenlik görevlisi müdahale etti. Uçağın iniş yapmasının ardından sağlık ekipleri yolcuyu kontrol etti.
Yapılan muayenede yolcunun kolunda herhangi bir yaralanma veya şişlik tespit edilmedi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yolcu, havalimanından ayrıldı.
Olayın görüntülerinin Çin sosyal medyasında hızla yayılmasının ardından China Eastern Airlines harekete geçti.
Havayolu şirketi 3 Ekim'de yaptığı açıklamada yolcunun davranışının uçaktaki düzeni bozduğunu ve çalışanının kişilik haklarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.
Yolcu kamu güvenliği makamlarına bildirilirken şirketin iç kuralları kapsamında taşıma hizmetinin de durdurulduğu açıklandı. Bazı Güney Kore basınında ise yolcunun ömür boyu uçuşlardan men edildiği aktarıldı.
Hostese psikolojik destek ve hukuki yardım sağlandığı, genç çalışanın ise görevine geri döndüğü belirtildi.
9月29日，有关东航空姐因不小心碰到男乘客手肘被逼下跪的消息冲上微博热搜。 极目新闻记者联系到视频发布者，发布者称28日晚在合肥到大连的航班上拍到这起事件，还说空姐被逼下跪两三次，男乘客还是不依不饶，连空姐跪着求他踹一脚也不行。 据澎湃新闻称，目前有多家媒体致电东航，均未获确切答复。 https://t.co/JetdiJnVKY— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) September 30, 2026
Okuyucu Yorumları 0 yorum