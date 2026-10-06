Yolcunun talebi uçakta krize neden oldu! Hostesi diz çöktürüp ağlattı, cezası ağır oldu

Olay, 28 Eylül'de China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferinde yaşandı. Uçakta içecek servisi yapan hostesin arabası, uyuyan erkek yolcunun koluna hafifçe çarptı.

Hostes hemen yolcudan özür dilerken kabin şefi de yolcuya buz torbası verdi. Ancak yolcu özrü kabul etmedi ve hostese sert sözlerle tepki gösterdi.

"BANA TEKME AT"

Havayolunun açıklamasına göre yolcu, hostese küfürlü ifadeler kullandı ve tehditlerde bulundu. Ayrıca inişten sonra hostesten kendisiyle birlikte hastaneye gelmesini istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcunun hostesten kendisine tekme atmasını istediği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç hostesin yolcunun koltuğunun yanında diz çöktüğü ve ağladığı görüldü.

O sırada uçakta bulunan bir yolcu, servis arabasının hızlı olmadığını söyledi. Görgü tanığı Zhang ise genç hostesin korku ve tecrübesizlik nedeniyle birkaç kez diz çökerek özür dilediğini anlattı.

YOLCUNUN KOLUNDA HERHANGİ BİR YARALANMA OLMADI

Yaşanan gerginliğin ardından kabin şefi ve uçaktaki güvenlik görevlisi müdahale etti. Uçağın iniş yapmasının ardından sağlık ekipleri yolcuyu kontrol etti.

Yapılan muayenede yolcunun kolunda herhangi bir yaralanma veya şişlik tespit edilmedi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yolcu, havalimanından ayrıldı.

HAVAYOLU YOLCUYU POLİSE BİLDİRDİ

Olayın görüntülerinin Çin sosyal medyasında hızla yayılmasının ardından China Eastern Airlines harekete geçti.

Havayolu şirketi 3 Ekim'de yaptığı açıklamada yolcunun davranışının uçaktaki düzeni bozduğunu ve çalışanının kişilik haklarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Yolcu kamu güvenliği makamlarına bildirilirken şirketin iç kuralları kapsamında taşıma hizmetinin de durdurulduğu açıklandı. Bazı Güney Kore basınında ise yolcunun ömür boyu uçuşlardan men edildiği aktarıldı.

Hostese psikolojik destek ve hukuki yardım sağlandığı, genç çalışanın ise görevine geri döndüğü belirtildi.