Nokia 3 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı

Henüz Türkiye’de indirime sunulmayan güncelleme ile Nokia 3 daha akıcı bir deneyim sunuyor. Android Pie sürümünün API’larını barındıran bu sürüm ile bataryada da gözle görünür artış sağlanıyor. Telefon optimizasyonunu sağlayan bu güncelleme ile yapay zeka sayesinde arkaplanda çalışan ancak kullanmadığınız uygulamalar da askıya alınacak.
İlerleyen günlerde ülkemizde de indirime sunulmasını beklediğimiz güncellemeyi mutlaka yüklemenizi tavsiye ediyoruz. 700 TL seviyesindeki telefonuna bile güncel Android sürümünü sunan Nokia, umarız diğer firmalara da örnek olur. Son olarak Nokia 3’ün aldığı Android Pie güncellemesinin, telefonun alacağı son güncelleme olacağını belirtelim. Yani bu telefona Android Q sürümü gelmeyecek.
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