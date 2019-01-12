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Nokia 6.2 özellikleri nasıl olacak?

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Android dünyasında orta ve üst segmenti hedef alan Nokia’nın, çok yakında tanıtacağı Nokia 6.2 modelinin özellikleri bugün ortaya çıktı. Nokia 6.2, nokta çentik tasarımı ve kamerası ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

Nokia 6.2 özellikleri nasıl olacak?

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, Android pazarında ilk olarak orta ve üst segmenti kendine hedef seçmişti. Oldukça başarılı telefonlar üreten ve yazılım konusunda rakiplerinden hızlı davranan Nokia, bu yıl yine bu politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

Nokia 6.2 (2019) olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun bugün özellikleri ortaya çıktı. Telefonda 6.2 inç büyüklüğünde ekran yer alacak. Bu ekran Samsung’un Infinity-O tasarımında olduğu gibi sadece ön kameranın yer aldığı bir delik ile gelecek.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga setinden alan telefonun, 4 GB RAM ve 6 GB RAM‘li sürümü bulunacak. Telefonun arka bölümünde 16 Megapiksel çözünürlüğünde Zeiss lensli çift arka kamera yer alacak.

OZO Audio özelliği ile ses konusunda üst düzey bir performans sergileyecek olan telefon, Ocak sonu veya Şubat başında tanıtılacak. İlk etapta sadece Çin’de satışa sunulacak olan telefonun, Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa güncelleme akıllı telefon

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