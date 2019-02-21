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Nokia 6 için Android 9.0 Pie çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 21.02.2019 13:17 | Son Güncelleme

Nokia 6 için Android 9.0 Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. 2017 yılında satışa sunulan orijinal Nokia 6 olarak geçen modele Android 9.0 Pie güncellemesinin gelmesi büyük bir başarı.

Nokia 6 için Android 9.0 Pie çıktı!

HMD Global ile güçlerini birleştirerek Android dünyasına hızlı bir giriş yapan Nokia, telefonları ile olduğu kadar güncelleme desteği ile de dikkat çekmişti. Android 8.0 Oreo güncellemesini hızlı bir şekilde sunan Nokia, Android 9.0 Pie için biraz elini ağırdan almıştı.

Ancak tepe modellerine yine de rakiplerine göre hızlı Android Pie desteği sunan firma, şimdi de 2 yıllık telefonuna bu desteğini sundu.

2017 yılında satışa sunulan ve orijinal Nokia 6 olarak geçen model için bugün Android 9.0 Pie güncellemesi indirime sunuldu. Avrupa ülkelerinde indirime sunulan bu güncelleme çok yakında ülkemiz için de yayınlanacaktır.

Nokia 6 için yayınlanan Android Pie güncellemesini Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et bölümünen yükleyebilirsiniz.

Nokia Android Pie güncelleme takvimi

Nokia 5.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 3.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 2.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 3 – 2019 2. çeyrek
Nokia 1 – 2019 2. çeyrek

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Anahtar Kelimeler:
Nokia 6 Android 9.0 Pie

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