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Nokia 8.1 Plus böyle görünecek!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 11.01.2019 08:41 | Son Güncelleme

Nokia, Nokia 8.1 Plus modeli ile son dönemin modası olan nokta şeklinde çentik tasarımına ayak uyduracak gibi görünüyor. İşte karşınızda çift kameralı tam ekran tasarımlı Nokia 8.1 Plus!

Nokia 8.1 Plus böyle görünecek!

Android dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Nokia, yakaladığı bu ivmeyi sürdürmeye kararlı. Bildiğiniz gibi Samsung’un Infinity-O tasarım anlayışını benimseyeceğini açıklamasının ardından, diğer telefon üreticileri de nokta şeklinde çentik tasarımına geçiş yapmıştı. Şimdi de bu yoldan Nokia ilerleyecek gibi görünüyor.

Nokia’nın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen 8.1 Plus modelinin bugün render görüntüleri yayınlandı. Nokia, bu modelde tam ekran tasarımına geçiş yapacak. Ön kamera ise nokta şeklinde telefonun sol üst bölümüne konumlandırılacak. Kamera konusunda ise Nokia, Zeiss lenslerden oluşan çift arka kamera kurulumuna yer verecek.

Telefonun parmak izi okuyucusu maalesef ki ekrana gömülü olmayacak. Telefonun arka bölümünün tam ortasına parmak izi okuyucusunu yerleştirecek olan Nokia, üst segmentte rakipleri ile kozlarını paylaşacak.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 600 serisinden almasını beklediğimiz telefonda, 4 GB RAM veya 6 GB RAM yer alacak. Telefonda ayrıca USB Type-C ve üst bölümde 3.5mm kulaklık girişi bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa akıllı telefon güncelleme

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