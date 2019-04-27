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Nokia 8110 4G WhatsApp desteğine kavuştu

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TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

Matrix filmi sonrasında popüler olan Nokia’nın klasik telefonu 8110, yıllar sonra modern versiyonuyla tekrardan satışa sunulmuştu. HMD Global’in orijinal 8110’nun tasarım hatlarına sadık kalarak tasarladığı Nokia 8110 4G geçtiğimiz yıl Şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Nokia 8110 4G WhatsApp desteğine kavuştu

İçerisinde Qualcomm’un giriş seviye yongalarından biri olan Snapdragon 205 bulunan telefon, işletim sistemi olarak da Firefox imzalı KaiOS’i kullanıyordu.

4G destekli olmasına karşın, kullanıcılarına bu anlamda çok fazla birşey sunmayan 8110 4G geçtiğimi gün yeni bir güncelleme aldı.

HMD Global’in Nokia 8110 4G için yayınladığı 15.00.17.03 sürüm numarasına sahip güncelleme önemli yeniliklerle birlikte geliyor. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar KaiStore üzerinden WhatsApp ve Facebook uygulamasını indirebilecekler.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Whatsapp uygulaması Hindistan’daki modellerde kullanılabilir olmuştu. Şimdi yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp’ın haricinde Facebook da global ölçekte kullanılabilir oldu.

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Bu arada dip not olarak belirtelim. Hali hazırda 8110 4G ülkemizde de satılmakta. HMD Global garantisi altında olan telefonun Türkiye fiyatı ortalama 720TL civarlarında.

Açıkçası WhatsApp ve Facebook desteğinin gelmesi sonrası 8110 4G’ye olan ilgi biraz daha artabilir. Facebook çok önemli olmasa da WhatsApp telefonun satışlarının artması açısıdan önemli bir hamle olmuş.

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa akıllı telefon Whatsapp
 

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