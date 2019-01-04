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Nokia 9 ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

2019’un en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri olan Nokia 9 PureView hakkında bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Nokia 9 ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek

Bilindiği üzere HMD Global uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Finli üreticinin yeni üst segment modelini bu kadar cazip kılan şey ise dünyanın 5 ana kameraya sahip ilk akıllı telefonu olması.

Evet, Huawei’nin 2018’in başlarında P20 Pro ile 3 ana kameraya geçiş yapması, sektörde önemli bir yenilik hareketinin de başlangıcı oldu. Hatırlanacağı üzere Samsung da kısa süre önce 4 ana kameraya sahip Galaxy A9’u satışa sunmuştu. HMD’nin 2019’un başlarında tanıtacağı Nokia 9 PureView, 5 ana kamerasıyla çıtayı bir tık daha yukarıya çıkarmış olacak.
HMD Global’in yeni amiral gemisi modeline ilişkin bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir görselde, Nokia 9’un ekran altı parmak izi okuyucusuyla geleceği kesinleşmiş oldu. Sızdırılan basın görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Nokia 9’un hayli şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece alt ve üst çerçevelerin biraz daha ince olması gerekirdi. Malum, uçtan uca tam ekranlı tasarım çizgilerinin revaçta olduğu bir dönemde, bu kadar kalın çerçevelere gerek yok.

Nokia’nın yeni amiral gemisi modelinin Ocak ayının sonunda tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia 9 2019 yeni telefonlar

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