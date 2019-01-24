HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, telefonları ile olduğu kadar güncelleme konusundaki desteği ile de büyük beğeni toplamıştı. Android 8.0 Oreo güncellemesini çok hızlı sunan Nokia, Android 9.0 Pie güncellemesi için elini ağırdan almıştı.
Tepe modellerine bu güncellemeyi sunan Nokia, bugün diğer modelleri için ne zaman güncelleme sunacağını açıkladı. Bakalım hangi modeller ne zaman Android Pie ile tanışacak.
Bugün gelen resmi açıklama ile Nokia 5, Nokia 3.1 Plus, Nokia 6, Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1, Nokia 3 ve Nokia 1 modellerinin Android Pie alacağı doğrulandı. Ayrıca bu modellerin ne zaman güncelleme ile tanışacağını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Nokia Android Pie güncelleme takvimi
Nokia 5 – Ocak 2019
Nokia 3.1 Plus – Ocak 2019
Nokia 6 – 2019 1. çeyrek
Nokia 5.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 3.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 2.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 3 – 2019 2. çeyrek
Nokia 1 – 2019 2. çeyrek
Nokia’nın daha önceki güncelleme geçmişine bakacak olursak, bu tarihlerde eğer çok kritik bir hata olmadığı sürece bir kaymanın olmayacağını söyleyebiliriz.
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