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Nokia, eski, klasik tarzda cep telefonları tanıtmaya devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:06 | Son Güncelleme

Nokia, günümüzden bir 15 yıl öncesinde yani cep telefonlarının hüküm sürdüğü yıllarda sektörün hakimi konumundaydı. Cep telefonu pazarını tekeline alan şirket, dünya genelinde muazzam bir kullanıcı kitlesine sahipti. Fakat akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çok şey değişti. Batmaz denilen Nokia, bir anda piyasadan silindi.

Nokia, eski, klasik tarzda cep telefonları tanıtmaya devam ediyor

Microsoft bünyesinde iyiden iyiye unutulan şirket, HMD Global’in kanatları altında adeta küllerinden doğdu.

Akıllı telefon tarafında güzel işler yapan Finli üretici, hala cep telefonlarına olan tutkusundan da vazgeçmiş değil.

HMD Global, geçtiğimiz gün yeni bir cep telefonu modeli tanıttı. Nokia 220 4G. Yeni Nokia modeli basit, tuşlu bir telefon. Yani akıllı bir telefon değil. İçerisinde Android, iOS ya da benzeri bir çok amaçlı mobil işletim sistemi yok.

Dolayısıyla bu telefonla yapabileceklerini de hayli sınırlı. Fakat fiyatı da ona göre. Nokia bu model için yalnızca 39 euro talep ediyor.

27 gün bekleme süresi ve 6 saatlik konuşma süresi ile powerbank ihtiyacını ortadan kaldıran telefon, kamera ve FM Radio gibi özelliklere de sahip.

Elbette 39 euro’luk bir telefonun kamerasından mucize yaratmasını beklememek gerekiyor. Ayrıca Nokia 220 4G’nin internet tarayıcısına sahip olduğunu da hatırlatalım. Bu sayede sosyal medya ile olan iletişiminiz de kesilmemiş oluyor.

Nokia 220 4G tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa cep telefonu

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