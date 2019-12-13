Nokia uygun fiyatlı yeni telefonu Nokia C1 ile karşımıza çıktı

HMD Global ile güçlerini birleştirdikten sonra Android telefon pazarını sallayan Nokia, ilk etapta giriş ve orta segmenti hedefine almıştı. Üst segmenti bu yıl zorlayan ancak umduğunu bulamayan firma, 2019’u bomba gibi bir telefon ile kapatmak için kolları sıvadı. Bomba dediğimize bakmayın bu fiyatı ile bomba olacak bu telefon.

Telefonda 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. 64 GB’a kadar microSD kart desteği sunan telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kamera yer alıyor. Çift SIM desteğine sahip olan C1, 60 dolar gibi inanılmaz uygun bir fiyata sahip.

Wi-Fi 802.11n desteği ile gelen telefonda Android Go işletim sistemi yer alıyor. Bildiğiniz gibi Google’ın 1 GB RAM’li telefonlar için geliştirdiği Go işletim sistemi ve uygulamaları, sistemin daha akıcı olmasını sağlıyor.

2.500 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan telefonda 3.5mm girişi yer alıyor. Ancak fiyatı uygun tutmak adına maalesef ki kutudan kulaklık çıkmıyor. İlk olarak alım gücü düşük ülkelerde satışa sunulacak olan bu modelin, Türkiye’ye gelmeyeceğini düşünüyoruz.

Nokia C1’in tanıtım videosunu buradan seyredebilirsiniz

