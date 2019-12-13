Mynet Trend

Nokia uygun fiyatlı yeni telefonu Nokia C1 ile karşımıza çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Nokia C1 modelinde 5.45 inç büyüklüğünde 480×960 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Telefonda henüz modeli açıklanmayan 1.3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli yonga seti yer alıyor. Muhtemelen bu yonga seti giriş seviyesi telefonlara destek veren MediaTek tarafından geliştirilmiş olabilir.

Nokia uygun fiyatlı yeni telefonu Nokia C1 ile karşımıza çıktı

HMD Global ile güçlerini birleştirdikten sonra Android telefon pazarını sallayan Nokia, ilk etapta giriş ve orta segmenti hedefine almıştı. Üst segmenti bu yıl zorlayan ancak umduğunu bulamayan firma, 2019’u bomba gibi bir telefon ile kapatmak için kolları sıvadı. Bomba dediğimize bakmayın bu fiyatı ile bomba olacak bu telefon.

Telefonda 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. 64 GB’a kadar microSD kart desteği sunan telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kamera yer alıyor. Çift SIM desteğine sahip olan C1, 60 dolar gibi inanılmaz uygun bir fiyata sahip.

Wi-Fi 802.11n desteği ile gelen telefonda Android Go işletim sistemi yer alıyor. Bildiğiniz gibi Google’ın 1 GB RAM’li telefonlar için geliştirdiği Go işletim sistemi ve uygulamaları, sistemin daha akıcı olmasını sağlıyor.

2.500 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan telefonda 3.5mm girişi yer alıyor. Ancak fiyatı uygun tutmak adına maalesef ki kutudan kulaklık çıkmıyor. İlk olarak alım gücü düşük ülkelerde satışa sunulacak olan bu modelin, Türkiye’ye gelmeyeceğini düşünüyoruz.

Nokia C1’in tanıtım videosunu buradan seyredebilirsiniz

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
YouTube'dan önemli karar! YouTube'dan önemli karar!
YouTuber nasıl olunur? YouTuber nasıl olunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokıa nokia c1

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

Son dakika! Samsung'dan 'Google' açıklaması

Samsung'dan 'Google' açıklaması

Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

O eski halinden eser yok şimdi: WhatsApp artık ücretsiz değil!

O eski halinden eser yok şimdi: WhatsApp artık ücretsiz değil!

Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.