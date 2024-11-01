Noktalama işaretleri nelerdir? Noktalama işaretleri nasıl kullanılır? TDK'ye göre noktalama işaretlerinin kullanımı

Okuyucuya metni doğru şekilde anlaması için kullanılan noktalama işaretleri, cümledeki anlam karışıklıklarını önleyerek yazının daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Bu işaretler metinde duraklama, vurgu, duygu, düşünce akışı ve cümleler arasındaki ilişkiyi göstermede önemli rol oynar. Her bir noktalama işareti metnin yapısını düzenlemede ve anlamı belirginleştirmede farklı bir rol üstlenir.

Noktalama işaretleri nedir?

Noktalama işaretleri, metnin anlaşılır, düzenli ve duygu yönünden zengin bir şekilde aktarılmasını sağlayan dil unsurlarıdır. Her bir işaretin kendine özgü bir işlevi ve anlam katkısı vardır. Doğru ve yerinde kullanıldığında metni daha okunabilir ve etkileyici hâle getirir. Noktalama işaretleri sayesinde okuyucu, yazarın anlatmak istediği duygu, düşünce ve bilgiyi daha doğru ve kolay bir şekilde kavrar.

Noktalama işaretleri nelerdir?

Başlıca noktalama işaretleri; nokta (.) virgül (,) noktalı virgül (;) iki nokta (:) üç nokta (…) soru işareti (?) ünlem işareti (!) tırnak işareti (" ") parantez (( )) ve kesme işareti (’) olarak sıralanır. Yazıda anlam karışıklığını önlemek için TDK'ye göre noktalama işaretlerinin kullanımı büyük önem taşır.

Noktalama işaretleri nasıl kullanılır?