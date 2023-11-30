NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı için heyecanlı geri sayım devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında temsilcimiz galibiyet hedefliyor. İşte Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün(30 Kasım 2023 Perşembe) oynanacak. Maç saat 23.00'te başlayacak. Right to Dream Park'ta oynanacak olan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek.

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Jeremie Pignard yönetecek. Pignard’ın yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Fenerbahçe'nin 7 eksikle gittiği deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi.





