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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

30.11.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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Nordsjaelland Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı sorgulanıyor. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında bu akşam deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Fenerbahçe deplasmanda Nordjaelland ile berabere kalması durumunda, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ekranı ve ilk11'ler..

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı için heyecanlı geri sayım devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında temsilcimiz galibiyet hedefliyor. İşte Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün(30 Kasım 2023 Perşembe) oynanacak. Maç saat 23.00'te başlayacak. Right to Dream Park'ta oynanacak olan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek.

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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Jeremie Pignard yönetecek. Pignard’ın yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Fenerbahçe'nin 7 eksikle gittiği deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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# NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi.

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