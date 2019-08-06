Norm Ender'den Kaz Dağları tepkisi

Rap dünyasına 'Mekanın Sahibi' ile geri dönen Norm Ender son günlerde herkesi çok üzen Kaz Dağları'nda altın arama gündemine sessiz kalmadı.

Kaz Dağları'nda 45 bin ağacın kesilebileceği belirten ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporuna rağmen Kanadalı şirket Alamos Gold’un faaliyetleri için 195 bin ağaç kesilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sayının 13 bin 400 olduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca arama faaliyetlerinin Kaz Dağları’na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı-Balaban Tepesi’nde olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahanın yeniden ağaçlandırılacağını bildirmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklama da "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmamaktadır" ifadeleri yer almıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Norm Ender de tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Norm Ender yaptığı açıklamada "4 milyar dolarlık altının sadece 180 milyon doları memlekette kalacak. İşin vandallık kısmı bir yana, bayağı ihanet ve enayilik denebilir. Yaşar Kemal'in dediği gibi ''Bu ülkede dört şey olmayacaksın: kadın, çocuk, ağaç, sokak hayvanı.''

