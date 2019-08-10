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Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

"Norm Ender ile Ben Fero kavga etti" haberi bir anda sosyal medyada yayıldı. İkilinin görüntüsü olarak da bir kavganın görüntüleri servis edildi. Ancak gerçek bambaşkaydı...

Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti?

"Norm Ender ile Ben Fero kavga etti" şeklindeki iddialar tamamen asılsız çıktı. Bir kaç sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf eşliğinde, Norm Ender'in Ben Fero ile havaalanında karşılaştığı ve yumruk ile tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandığı iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar tamamen asılsızdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler

geçmişte yaşanan Fransız Booba ve Kaaris kavgasından... Tv100'ün haberine göre; ikili havaalanında yaptıkları kavga nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayın gerçekleşme tarihi ise Ağustos 2018.

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Norm Ender ile Ben Fero ben fero Norm Ender

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