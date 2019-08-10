Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti?

"Norm Ender ile Ben Fero kavga etti" şeklindeki iddialar tamamen asılsız çıktı. Bir kaç sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf eşliğinde, Norm Ender'in Ben Fero ile havaalanında karşılaştığı ve yumruk ile tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandığı iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar tamamen asılsızdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler

geçmişte yaşanan Fransız Booba ve Kaaris kavgasından... Tv100'ün haberine göre; ikili havaalanında yaptıkları kavga nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayın gerçekleşme tarihi ise Ağustos 2018.



