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Norm Ender'in olay yaratan şarkısı! Mekanın Sahibi kimleri hedef alıyor?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

YouTube ve Spotify'da trend olan Norm Ender 'Mekanın Sahibi' şarkısı ile son günlerin en çok konuşulan ismi. Yeni şarkısıyla Rap dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Norm Ender, 'Mekanın Sahibi' ile bakın kime gönderme yapıyor?

Norm Ender'in olay yaratan şarkısı! Mekanın Sahibi kimleri hedef alıyor?

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri Norm Ender. Yeni çıkan Rapçilere göndermede bulunduğu 'Mekanın Sahibi' ile Ezhel ve Ben Fero'ya göndermede bulunan Norm Ender, bu şarkısıyla kendisini yeni nesile de tanıtmış oldu. İşte 'Mekanın Sahibi' şarkısında yapılan diss(gönderme)-ler.

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Norm Ender, Mekanın Sahibi şarkısının ilk kısmında, Trap müziği ile tanınan son dönemin popüler şarkıcısı Ben Fero'ya göndermede bulunuyor.

İLK KISMI

Sabah yaptım krep, krep
Ne güzel oldu breh, breh
Sardım yedim wrap, wrap
Kafam düştü direk, direk
Ker yer olsa da kezban tırrek
Yatamam evde yatak döşek
Çıktım dışarı açtım trap
Kafam şimdi fişek, fişek

Norm Ender, bu sözlerle Ben Fero'nun şarkı sözlerine göndermede bulunuyor.

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Ben Fero

İŞTE ŞARKIDAKİ DİĞER GÖNDERMELER

Oh, yeah geceler (Ezhel - Geceler)

Cihangirli heceler (zenginlik ve heceleme… - Ben Fero)

Elit foşik turistler (Yeni dönem Rap dinleyicilerine göndermede bulunuyor. Bu kişilerin turist gibi geçici olduğunu vurguluyor)

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Sokaklar ve polisler
Viski döküp sevişelim
Natalie diyo’ 'peşin alim.' (Kliplerde oynatılan kadınları hedef alıyor)

Dedim: 'Tamam hadi canim.' (Burada Ben Fero'nun Türkçe aksanı hedef alınıyor)

Bizde küvet yok duşa kabin (Ezhel-Küvet)

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Ezhel

Oh, yeah çılgın genç
bu iş böyle Rolex, Range (Kliplerde geçen zenginlik göstergesi olan Rolex saat ve Range Rover marka araba)

Sizin tayfa bitch, bitch
Bizim tayfa rich, rich (Trapte yapılan zenginlik kıyaslaması)

Keltoş babana koş (Ben Fero)

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Trap böyle yapana hoş
La bebe koş, la bebe coş (Ezhel)

Benim kamış dolce (Ben Fero'nun marka düşkünlüğüne gönderme)

İKİNCİ KISIM - NORM ENDER GERÇEK TARZINA DÖNÜYOR

Klibin ilk bölümünde sözlerle uyumlu olarak kadınlar, arabalar mevcut çekim ise aşağıdan yapılmış. Müziği eleştirirken, klipte popüler kültüre de göndermede bulunuluyor.

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Ancak ikinci bölümde Norm Ender kendi müziğine geçiş yapıyor ve klipte bu aşamada değişiyor.
İkinci kısımda kamera açısı yukarı çıkıyor ve gerçek rap dinleyicisi Ender'in etrafını sarıyor. Bu kısımda kadınlar da arabalar da yok.

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Bir diğer detay ise, Corvette'in plakası KNG (king, kral) ikinci bölüme hemen geçerkendrift yapmakta... Başka bir deyişle kral dönüyor.

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İKİNCİ KISIMDAKİ GÖNDERMELER

Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince marley, 2pac. tabii yüzüne bi’ dövme (ezhel’in yüzündeki dövme ve Ben Fero'nun klibinde Demet Akalın'ı oynatması)

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Demode bi’ raggae tona bas auto-tune’u ol lil pump (Ezhel’in reggae sounduna benzer sesine autotune basıp rapin en tanınır isimlerinden biri olması)

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Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar (zifoş: işe yaramaz, gereksiz) (Uyuşturucu kullanan isimlere gönderme)

Kafası test.s gibi sirk maymunları (Ben Fero’nun kel oluşu, Ezhel'in kafam ta.ş.k gibi sözüne gönderme)

İstiyorsa Orman Kanunları (Ben Fero’nun albümünün ismi.)

o zaman güçlü zayıfı ezecek
size yok sosis, salam, şırdan şırdan

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Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım alalım (Bebe lafını sık sık Ezhel kullanır)
ey, ey hadi bakalım

Özgürlük deyip uyuşmayın (Uyuşturucu karşıtı söz - Ezhel uyuşturucuya özendirmekten yargılanmıştı)

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Hip-hop’u bok edecekseniz eğer
Polisten değil, siz benden kaçın (run) (Ezhel’in - Şehrimin tadı şarkısına gönderme)

Hıdıdı hıdıdı al bitch! (Ben Fero'nun tarzına gönderme)

(Kaynak: Ekşi Sözlük)


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Anahtar Kelimeler:
Norm Ender mekanın sahibi ben fero ezhel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sagopa varken normmuş ezhelmiş killa hakanmış hikaye sagopa rapın kralıdır
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