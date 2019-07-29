Norm Ender'in olay yaratan şarkısı! Mekanın Sahibi kimleri hedef alıyor?

Elit foşik turistler (Yeni dönem Rap dinleyicilerine göndermede bulunuyor. Bu kişilerin turist gibi geçici olduğunu vurguluyor)

Cihangirli heceler (zenginlik ve heceleme… - Ben Fero)

Norm Ender, bu sözlerle Ben Fero'nun şarkı sözlerine göndermede bulunuyor.

Sabah yaptım krep, krep Ne güzel oldu breh, breh Sardım yedim wrap, wrap Kafam düştü direk, direk Ker yer olsa da kezban tırrek Yatamam evde yatak döşek Çıktım dışarı açtım trap Kafam şimdi fişek, fişek

Norm Ender, Mekanın Sahibi şarkısının ilk kısmında, Trap müziği ile tanınan son dönemin popüler şarkıcısı Ben Fero'ya göndermede bulunuyor.

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri Norm Ender. Yeni çıkan Rapçilere göndermede bulunduğu 'Mekanın Sahibi' ile Ezhel ve Ben Fero'ya göndermede bulunan Norm Ender, bu şarkısıyla kendisini yeni nesile de tanıtmış oldu. İşte 'Mekanın Sahibi' şarkısında yapılan diss(gönderme)-ler.

Dedim: 'Tamam hadi canim.' (Burada Ben Fero'nun Türkçe aksanı hedef alınıyor)

Bizde küvet yok duşa kabin (Ezhel-Küvet)



Ezhel

Oh, yeah çılgın genç

bu iş böyle Rolex, Range (Kliplerde geçen zenginlik göstergesi olan Rolex saat ve Range Rover marka araba)

Sizin tayfa bitch, bitch

Bizim tayfa rich, rich (Trapte yapılan zenginlik kıyaslaması)

Keltoş babana koş (Ben Fero)

Trap böyle yapana hoş

La bebe koş, la bebe coş (Ezhel)

Benim kamış dolce (Ben Fero'nun marka düşkünlüğüne gönderme)

İKİNCİ KISIM - NORM ENDER GERÇEK TARZINA DÖNÜYOR

Klibin ilk bölümünde sözlerle uyumlu olarak kadınlar, arabalar mevcut çekim ise aşağıdan yapılmış. Müziği eleştirirken, klipte popüler kültüre de göndermede bulunuluyor.

Ancak ikinci bölümde Norm Ender kendi müziğine geçiş yapıyor ve klipte bu aşamada değişiyor.

İkinci kısımda kamera açısı yukarı çıkıyor ve gerçek rap dinleyicisi Ender'in etrafını sarıyor. Bu kısımda kadınlar da arabalar da yok.

Bir diğer detay ise, Corvette'in plakası KNG (king, kral) ikinci bölüme hemen geçerkendrift yapmakta... Başka bir deyişle kral dönüyor.