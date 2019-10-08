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Norveç prensi yakışıklılığı ile sosyal medyayı birbirine kattı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Sosyal Medyada yakışıklılığı ile adından bolca söz ettiren Norveç Prensi Marius Borg Høiby mizahşörlerin diline düştü.

Norveç prensi olan 22 yaşındaki Marius Borg Høiby ile tanışmaya hazır mısınız? Yakışıklı prensten önce biraz Marius Borg Høiby'nin annesinden bahsetmekte fayda var. İşte prensin annesi ve prens hakkında merak edilenler...

ANNESİ KRALİYET TARAFINDAN İSTENMEDİ

Bugün prenses olan Mette-Marit, Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon ile tanıştığı zaman 2 yaşında bir oğlu vardı. Karışık bir geçmişe sahip olan Mette-Marit kalbini Prens'e kaptırdı ama önlerinde birçok engel vardı. Krala dil döken Prens Haakon sonunda babasını ikna etti ve iki yaşında oğlu olan Mette-Marit ile evlendi. Yani Kraliyet kuralları bile bu aşka engel olamadı. Hatta ilk başta halk bile istemiyor bu gelini ama daha sonra susup kabulleniyor. İşte sosyal medyada yakışıklı prens için gelen tepkiler ve prens hakkında merak edilenler...

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norveç prensi sosyal medya Twitter yakışıklı prensler Marius Borg Høiby

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