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Norveç Türkiye maçı ne zaman, nerede ve hangi kanalda yayınlanacak? Millî maç için geri sayım

25.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemelerine 4-2’lik Hollanda galibiyetiyle başlayan A Millî Futbol Takımı, Norveç’le ikinci maçına çıkacak. Elemelerde fırtına gibi esen Türkiye, aynı puandaki Norveç’le karşı karşıya gelecek.

Norveç Türkiye maçı ne zaman, nerede ve hangi kanalda yayınlanacak? Millî maç için geri sayım

Norveç, Karadağ, Letonya, Hollanda ve Cebelitarık'la G Grubunda yer alan Türkiye, ikinci maçını da kazanarak zirveye oturmayı hedefliyor. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak gibi önemli yıldızların yer aldığı A Millî Takım, Norveç’e deplasmanda şoku yaşatmanın olanlarını yapıyor…

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE HANGİ KANALDA?

İspanya’daki La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Norveç-Türkiye maçı TRT 1 ekranları canlı yayınlanacak.

Türkiye, Norveç hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kararlarından dolayı, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga şehrinde oynayacak. Millî Takım kafilesi, Norveç mücadelesi için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Orkun Kökçü (Feyenoord), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Halil Akbunar (Göztepe), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE PUAN DURUMU

G Grubunda yer alan Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Hollanda ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alıyor. İlk maçlarda Norveç, Cebelitarık'ı 3-0 yenerken, Karadağ ise Letonya karşısında 2-1'lik üstünlük sağlarken, A Millî Futbol Takımımız ise Hollanda'yı 4-2'lik net bir skorla geçmişti.

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