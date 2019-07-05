Norveçli bir kadının at gibi koşup zıpladığı viral oldu!

“4 yaşımdayken köpekleri sevdim ve kendim de köpek olmak istedim” dedi. “Yani atları sevdiğimi bildiğimde sadece öğrendiklerimi kullandım.” diyen Kristine, kendi sosyal medyada yayımladığı bu video ile bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir insan oldu.

Norveç'ten Kirstine, Twitter'da viral olduktan sonra atçılık becerileriyle interneti hayrete düşürdü. Sadece bir at gibi koşup eğilmiyor aynı zamanda bir tahta bankın üzerinden de temiz bir şekilde atlamayı başarıyor. Kirstine Instagram'da yaklaşık üç haftadır halka açık bir hesaba sahipti, ancak Cherno adlı bir Twitter kullanıcısı Salı günkü videolarından birini paylaştı ve ''At kadın'' yazarak bir tweet attı. Bu durum onun popülerliğini çok fazla arttı.

Herkes Kirstine'nin sıradışı hobisini desteklemiyor. Perşembe günü, Kirstine Instagram'da uygunsuz bir yorum aldığını ima eden bir başlık içeren siyah bir kare yayınladı.

Norveççe veya İngilizce olmayan yorumların silineceğini söyledi. Buna karşılık, insanlar sayfasını ne kadar sevdiklerini ifade etti. Kirstine olumlu geribildirimden memnun oldu. Çünkü insanlara yorumları için teşekkür ettikten hemen sonra yeni bir video yükledi.

