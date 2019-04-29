'Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir'

Guardian gazetesinin haberine göre, Joar Hesten adlı bir balıkçı Norveç devlet televizyonu NRK'ya "Denize ağlarımızı atmaya hazırlanırken, bir beluga (beyaz balina) teknemize yanaştı. Balina, teknenin iki yanındaki ipleri çekmeye başladı. Hayvanın üzerinde silah ya da kamera takmak için kullanıldığını tahmin ettiğimiz bir askı olduğunu fark ettik" dedi.

'ST. PETERSBURG'UN MALIDIR'

Hayvanın daha sonra çıkarılan askısının içinde "St. Petersburg'un malıdır" yazısının bulunduğu açıklandı.

Balıkçılar, balinanın çok uysal ve insanlara alışık olduğunu söylüyor.

Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Martin Biuw, "Bu balina Rusya'dan geldiyse - ki öyle olduğunu tahmin ediyoruz - bunu yapanların Rus bilim insanları değil Rus donanması olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesi'nden Prof. Audun Rikardsen de şunları söyledi:

"Rusya'da bazı balinaların kafeslerde tutulduğunu ve son zamanlarda bunların bazılarının salıverildiğini biliyoruz. Bu balinalar teknelere geliyorlar. Ama Rus araştırmacılarla görüştüm. Balinanın kendileriyle ilgisi olmadığını, bunu Murmansk'taki Rus donanmasının yapmış olabileceğini söylediler."