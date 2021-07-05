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Nostradamus kehanetleriyle bir kez daha gündeme geldi! Koronavirüsü 500 yıl önce tahmin etti mi?

05.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michel de Nostredame ya da daha tanınan ismiyle Nostradamus, 1500’lü yıllarda yaşamış ünlü bir doktor ve astrologtur. Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen ardında onlarca kehanet bırakan Nostradamus’un tahminleri günümüze dahi ulaşmayı başardı. Nostradamus’un Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olayları önceden bildiği öne sürüldü. Günümüzde ise koronavirüsü bildiği iddia ediliyor.

Nostradamus kehanetleriyle bir kez daha gündeme geldi! Koronavirüsü 500 yıl önce tahmin etti mi?

1503 yılında Fransa’da doğan dünyanın en ünlü kahini, 1566 tarihinde 62 yaşında hayatını kaybetti. 16. yüzyılda vefat etmesine rağmen Nostradumus’un kehanetleri günümüzü hale meşgul ediyor. Nostradamus’un ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala bu kadar ünlü olmasının nedeni ise yaşanan tarihsel olayları önceden yazdığı dörtlüklerde bilindiğinin iddia edilmesidir. Hatta bu dörtlükler ‘Kehanet (Les Prophéties)’ isimli bir kitapta toplanarak yayınlanmıştır. Nostradamus’un yazdıkları kulaktan kulağa yıllar içinde yayılarak adeta bir şehir efsanesine dönüştü.

Nostradumus’un kehanetlerinin belirli bir tarih kapsamında vermemesine rağmen komplo uzmanları geleceğe ışık tuttuğunu iddia ediyor. Teorisyenler 2019 yılının sonundan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin Nostradumus’un kehanet dörtlüklerinde yer aldığını düşünüyor. Kanıt olarak ise ünlü kahinin daha önce doğru bildiği bazı kehanetler gösteriliyor.

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BÜYÜK LONDRA YANGINI

'Londra'dan, adaletli olanların kanı istenecek, 66 yılında yandığında' dizesi, komplo teorisyenleri tarafından yıllar sonra incelendi. Büyük bir bölüm Nostradamus’un Büyük Londra Yangını’ndan söz ettiğini düşünüyor. Yangın kehanetten tam 100 yıl sonra 1666 yılında Londra’da yaşandı ve 5 gün boyunca sürdü.

ADOLF HİTLER

'Aç canavarlar nehirleri geçecek
Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister'e karşı gelecek
Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken
Almanya'nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek.' dörtlüğünün Adolf Hitler’in iktidara gelişi ve İkinci Dünya Savaşı’nı anlattığı iddia ediliyor.

KORONAVİRÜS KEHANETİ

'Kapıların yakınında ve iki şehir içinde
Benzeri görülmemiş bir felaket olacak
Veba içinde kıtlık, insanlar çelikle söndürülerek
Ölümsüz Tanrı'ya yardım için ağlarlar' dörtlüğü son günlerde yeniden gündeme geldi. Bu dizelerin koronavirüs pandemisine işaret ettiği ve Nostradamus’un salgının 500 yıl öncesinde bildiği söylendi.

2021 KEHANETLERİ

2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de göktaşı çarpması. Nostradamus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları, NASA'nın incelediği 2009 KF1 göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti.

Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Nostradamus, yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper-askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Astrolog
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gaybı Allahtan başkası bilemez bırakın bunları ve geleceğe bakın artık geçmiş gitmiş ondan sonra da niceleri geldi geçti delinin bir bir şiir yazmış işte...

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