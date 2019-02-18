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Note 8 iki ülkede güncellemeye kavuştu

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TEKNOLOJİ  | 18.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

Samsung’un eski nesil amiral gemisi Galaxy Note 8 için beklenen Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı. İşte tüm detaylar ve yayınlanan ülkeler!

Note 8 iki ülkede güncellemeye kavuştu

Android 9‘un kullanımı artmaya devam ediyor. Hem güncellemeler, hem de yeni çıkan bazı telefonlar sayesinde her geçen gün oranını yükselten yeni sürüm, aynı zamanda pek çok Android kullanıcısının da beklediği bir güncelleme olarak dikkat çekiyor. Görünüşe göre bu konuda sıradaki şanslı Samsung’un bir önceki nesil Note telefonu.

Bir süredir testleri süren yeni sürüm, nihayet dün akşam saatlerinde Bulgaristan ve Slovakya’da dağıtılmaya başladı. N950FXXU5DSB2 sürüm numaralı güncelleme 571 MB boyutunda. Ayrıca şubat ayı güvenlik yaması da güncellemeye dahil edilmiş.

Birkaç gün önce son beta güncellemesini de almış olan Note 8’in kısa süre içerisinde dünya çapında güncellemeyi alacağı tahmin edilebilir. Ancak ülkemiz ve diğer ülkeler için kesin tarih vermek mümkün değil.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Note 8

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