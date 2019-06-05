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Note10 hızlı şarjda bir numara olmak istiyor

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TEKNOLOJİ  | 05.06.2019 07:45 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Samsung, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Bilindiği üzere Güney Koreli üretici her yılın 2. yarısında Note serisinin yeni modelini tanıtıyor.

Note10 hızlı şarjda bir numara olmak istiyor

Muhtemelen önümüzdeki Ağustos ya da Eylül ayında yeni Note modeli hakkındaki tüm detayları öğrenmiş olacağız.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler çerçevesinde konuşacak olursak, Galaxy Note10 modelinin temel hatları ile pek çok yeniliğe sahip olacağını söyleyebiliriz.

Muhtemelen Güney Koreli şirket, yeni Note modelinde delikli ekran tasarımına yönelecektir. Malum bu sene çıkan S modellerinde de delikli ekran tasarımı kullanılmıştı. Dolayısıyla aynı tasarım Note10 modelinde de karşımıza çıkacaktır.

Fakat hepsi bu kadarla da sınırlı değil. Samsung’un yeni S-Pen üzerine de önemli çalışmaları mevcut. Bazı iddialara göre, Note10’da yer alacak olan yeni S-Pen üzerinde mini bir kamera ile gelecek. Elbette bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

Galaxy Note10 ile gelecek olan en önemli yeniliklerden birisi de 45W hızlı şarj desteğine sahip olması. Samsung’u takip edenlerin de bildiği üzere Güney Koreli şirket bir önceki Note modelinde 15W hızlı şarj teknolojisini kullanmıştı. Yani 15W’tan 45W’a önemli bir sıçrama gerçekleşecek diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon samsung

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