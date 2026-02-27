Mynet Trend

Nottingham Forest stadındaki sosislinin hem fiyatı hem de devasa boyutu sosyal medyada viral oldu

Fenerbahçe'nin İngiltere deplasmanında Nottingham Forest ile karşılaştığı City Ground Stadı'nda satılan sosisli sandviçler, hem devasa boyutu hem de dudak fiyatıyla sosyal medyada viral oldu.

Nottingham Forest stadındaki sosislinin hem fiyatı hem de devasa boyutu sosyal medyada viral oldu
Gökçen Kökden

Fenerbahçe İngiltere’de Nottingham Forest karşısında 2-1 galip gelerek Avrupa defterini skorla kapattı. City Ground Stadı’ndaki mücadele sonrası sahadaki skordan ziyade tribünlerdeki bir detay sosyal medyanın diline düştü. Fener'in galibiyetinden sonra en çok konuşulan şey statda 3 pound'a (178 TL) satılan sosisli sandviç oldu.

Nottingham Forest stadındaki sosislinin hem fiyatı hem de devasa boyutu sosyal medyada viral oldu 1

3 Sterlinlik bu sosisli aslında fiyatından ziyade porsiyonu ile sosyal medyanın diline düştü. Dev sosisli yaklaşık 50 cm boyutunda sosyal medya kullanıcıları tarafından 'tam bir maç atıştırmalığı' olarak yorumlandı.

City Ground Stadı'nda 3 sterline satılan sandviçin fiyatını kimileri İngiltere şartlarına göre oldukça makul ve taraftar dostu bulurken ekmeğin sosise göre oldukça küçük kalması esprileri de beraberinde getirdi.

İşte dev sandviç hakkında yapılan bazı yorumlar;

  • "Fiyatına göre devasa!"

-"Bir kişi zor bitirir"

  • "Bizim stadyumda sallama çay 50 TL"
  • "İngilizler kesin bizi kıskanıyordur"
