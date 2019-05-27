NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş!

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kullanılan bir hack yazılım programının bilgisayar korsanlarının eline geçtiği belirtildi.

New York Times’ta yer alan habere göre, NSA tarafından Microsoft tabanlı bilgisayarları ele geçirmek için oluşturulan "EternalBlue" yazılımı bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi ve ABD’deki bazı şehirlere yönelik siber saldırıda kullanıldı.

NSA çalışanları 5 yıl önce Microsoft’ta tespit ettikleri açıklar üzerinden EternalBlue'yu istihbarat amaçlı kullanırken, yazılımın dışarıya sızmasıyla özellikle Rusya, Kuzey Kore, Çin gibi ülkelerdeki bilgisayar korsanları tarafından tehditle para kazanmak amacıyla kullanılır hale geldi.

100 BİN DOLAR FİDYE

Korsanlar, Teksas’tan Pensilvanya’ya ABD’deki birçok şehirde hastaneleri, havalimanlarını, demir yollarını, gemicilik faaliyetlerini ve ATM’lerin kullanımını felç etti. En son Baltimore’da devlet dairelerindeki bilgisayar sistemini ele geçiren korsanlar, çalışanları e-posta bile gönderemez hale getirdi ve 100 bin dolar fidye istedi.

Haberde, EternalBlue hackleme yazılımının 2017’de Ruslar tarafından Ukranya’ya karşı kullanımı sonucu FedEx’in 400 milyon dolar, ilaç şirketi Merck’in ise 670 milyon dolar kayıp yaşadığı ifade edildi.