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NTV'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi TRT Spor

06.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, '%100 Futbol' programının yeni sezonda TRT Spor ekranlarında olacağını açıkladı. Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon ile '%100 Futbol' haftanın üç günü TRT Spor ekranlarında olacak.

Bir ekran klasiği ve futbol yorum programlarının referans programı '%100 Futbol', TRT Spor ekranlarında yeniden futbolseverlerle buluşuyor.

Haftanın üç günü karşılaşmaların devre arası ve bitiminde futbol tutkunlarını bilgilendirecek olan Rıdvan Dilmen, Süper Lig özetleriyle birlikte futbolseverler adına merak edilen her soruya cevap bulacak. Rıdvan Dilmen, TRT Spor’daki '%100 Futbol' programının dışında milli maç yayınlarında da yorumcu olarak yer alacak.

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TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBALI İLK KEZ AÇIKLADI

Yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT Spor yeni sezona, damga vuracak bir program ile giriyor. '%100 futbol' artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon ile '%100 Futbol' haftanın üç günü TRT Spor ekranlarında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rıdvan Dilmen
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