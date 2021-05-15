Nükhet Duru Kelebek’in yeni reklam yüzü oldu

Kelebek Mobilya, yeni reklam yüzlerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği online toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Toplantıya Doğtaş-Kelebek Ceo’su İsmail Doğan, Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, reklam yüzleri Nükhet Duru ve Cem Belevi’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

DOĞAN: NÜKHET İLE DAHA GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Toplantıda konuşan Doğtaş-Kelebek Ceo’su İsmail Doğan, “Kelebek Mobilya olarak, atak yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılı yolculuğumuzda güç birliği yaptığımız marka yüzümüz, efsane sanatçımız Nükhet Duru ve ona eşlik edecek Cem Belevi’yle örnek gösterilecek uzun soluklu bir iş birliğine başladık. Yakında herkesin zevkle izleyeceği reklam filmleri ile tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Umarım iş birliğimizi halkımız da çok sever ve takdir ederler” dedi.

NÜKHET DURU: İLK MOBİLYALARIM KELEBEK'Tİ

Kelebek Mobilya’nın yeni reklam yüzü Nükhet Duru ise, “Öncelikle Kelebek Mobilya’da çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim ülkemin insanlarının ürettiği, hiç kimseden aşağı kalmayan ve de anılarımızı üstüne kazıyabileceğimiz çeşitli mobilyalar bunlar. Benim genç kızlığımdan beri ilk döşediğim evin Kelebek olduğunu bir kere daha tekrar etmek isterim. Bu benim için çok mutluluk verici bir anı. İş birliğimiz kapsamında da reklam filmimiz içimize çok sindi; Cem ile iyi bir sinerji yakaladık. Çalışırken emeği geçen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya uğraştı. Bunun farkındayız ve bunu sunmaktan gurur duyuyorum” dedi.