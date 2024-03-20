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Nur Viral eski halini paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 15:51
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Şimdilerde Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programıyla adından söz ettiren ünlü sunucu Nur Viral sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa eski halini paylaştı. Nur Viral'in son paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programıyla izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucu Nur Viral bu defa eski haliyle gündem oldu.

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Programdaki sempatik halleri ve samimi açıklamalarıyla adından söz ettiren Nur Viral son paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Nur Viral eski halini 'Yıl 2017 saçlar sarı' notu ile paylaştı. 'Önemli olan yaş almak değil yaşının en iyisi olabilmek' diyen Viral, takipçilerine 'Sizce sarışın mı, kumral mı?' diye de sordu.

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YORUM YAĞDI

Nur Viral'in bu paylaşımına sosyal medyada; 'Sarışın halin kumralın ablası formunda', 'Kumral efsane', 'Her halinle güzelsin', 'Herkes sarışın olamıyor ama sen harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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