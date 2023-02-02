Nur Viral ve Esra Ezmeci'nin yayınına bir erkek bağlanınca... "Neden cinsel beraberliğiniz yoktu?"

Nur Viral'le Hayatta Her şey Var programında yer alan klinik psikolog Esra Ezmeci ve Nur Viral beraber gelen sorulara yanıt veriyor. İkilinin programına uzun süre sonra bir erkek katıldı. Erkeğin sesini duyan Viral heyecanlanarak "Uzun zaman sonra programımızda yer alan nadir beylerden biri" dedi.

İsmini vermek istemeyen kişi eşini bir kere aldattığını ve uzun zamandır eşiyle cinsel ilişkiye girmediğini itiraf etti.

NUR VİRAL DAYANAMADI

Telefonla bağlanan kişi "Eşimle 20 senedir evliiym 3. çocuğumuz oldu, 4 yıldır eşimle beraberliğimiz olmadı affınıza sığınarak bir hata ettim ama bunu isteyerek değil de sinirle nasılsa ettim. Bunu öğrendi. Sen yolladın beni benim hatam dedim" deyince Nur Viral dayanamadı ve "Neden cinsel beraberliğiniz yoktu?" dedi.

Seyirci ise buna yanıt olarak "Bir sorunu yok ben çocuk olunca ben koltukta yattım" dedi.

Viral ise "Ben bir erkeğe hep sormak isterdim" diyerek "Çocuğunu eşiniz emzirirken siz orada yatarken aslında eşiniz sizi dış dünyaya kendi elleriyle mi itti?" diyerek şoke etti.

Nur Viral daha sonra ise adama aldattığı kadını nerede bulduğu konusunda ısrarlı sorular sordu ama telefondaki kişi "Tek gecelikti tanımıyordum" diyerek detay veremedi.



