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Nur Yerlitaş: TV programında 2 aylık alacağımı bırakıp çıktım

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ameliyat olan ve zor dönemler geçiren Nur Yerlitaş hastalık sürecinde hayatından çok fazla insanı çıkardığını açıkladı.

Nur Yerlitaş: TV programında 2 aylık alacağımı bırakıp çıktım

'Hastalığımdan sonra hayatımdan 30 kişiyi sildim' açıklaması çok konuşulan Nur Yerlitaş, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu.

Yerlitaş, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Yerlitaş ""Görüştüklerimi çok azalttım. Zaten arkadaşlarım çok sayılı... Allah sağlık versin" dedi.

İşte Yerlitaş'ın anlattıkları:

"Ebru Gündeş'in bir günde 2 kez geldiği oluyordu. Hülya Avşar her gün arıyor. Tarkan canım benim! 2 ay telefonlara bakmadım, yasaktı... O Tarkan'ın sevgisi saygısı ay neler neler... Çok mutlu oldum. O çok sevdiğim biri. Yıllar önce 3 gömlek hazırlamıştım. Yurtdışında giymişti. Sibel Can öyle... Seda Sayan...

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Doktorum 'birkaç ay beklememiz lazım' demişti. 5 ay sonra o tümörün de kendi kendini ürettiği ortaya çıktı. Her gün doktora gidiyorum. Kemoterapiye başlayacağım. Meğer ben 1,5-2 sene önce hastalanmışım.

ATÖLYEM AÇIK KALACAK!

Ben son televizyon programından 2 aylık parayı bırakıp çıktım. Benim 'başım ağrıyor' deyip çıktım. Panik atak diye doktora gittim meğer tümör beynime yaklaşmış.

Kız kardeşim aradı 'seni doktora götüreceğim' dedi. Gittik, teşhis koydular. Bir de çok kilo verdim. 4 gün yemek yemiyordum. Ben gurme bir kadınım düşünün... 40 kiloya yakın verdim. Bu hastalıktan. Sadece sağlık, sağlık ve sağlık... Atölyem açık kız kardeşim orada...Bana 'Sana Milano'da ev tutalım, orada yaşa' dediler. Kabul etmedim. 'Atölyem açık olacak' dedim. Çünkü çok emek verdim."


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