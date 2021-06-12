Nuray Levent ve Ferdi Hardal Tokyo'ya kota kazandı

IWF, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak mutlak olimpik dünya sıralamasını ilan etti.

Buna göre, Türkiye'den 64 kiloda Nuray Levent ile 61 kiloda Ferdi Hardal olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Gençler Dünya Şampiyonu olan 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek'in de olimpiyat kotasını önceden garantilemiş olmasıyla, Türkiye'den 3 milli haltercinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşmiş oldu.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİ HALTERCİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Halter Federasyonu'nun Olimpik Sıralama Listesi'ne göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanan 64 kilo haltercimiz Nuray Levent ile 61 kilo haltercimiz Ferdi Hardal’ı yürekten kutluyorum. Olimpiyat Oyunları'na kota alarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nuray Levent ve Ferdi Hardal'a Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

KAYNAK: AA

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