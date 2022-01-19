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Nurdağı nerede, hangi ile bağlı? İşte kar yağışı olan Nurdağı'nın konumu ve son durum...

19.01.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve kar yağışı sebebiyle vatandaşların mahsur kaldığı Nurdağı'nın konumu ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Son olarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda ve Nurdağı ilçesinde ulaşım durmuştu. Peki Nurdağı nerede, hangi ile bağlı? İşte kar yağışı olan Nurdağı'nın konumu ve son durum...

Nurdağı nerede, hangi ile bağlı? İşte kar yağışı olan Nurdağı'nın konumu ve son durum...

Ülkenin pek çok ilinde dün öğle saatlerinden bu yana yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda çok sayıda kişi mahsur kalmıştı. Nurdağı'nda da ulaşımın durmasının ardından ilçenin konumu merak edildi. Peki Nurdağı nerede?

NURDAĞI NEREDE?

Nur Dağı veya Cebel-i Nur, Mekke’nin yaklaşık 6 km kuzeyinde bulunmaktadır. Mekke'den Mina'ya giden yolun yakınında bulunmaktadır. Muhammed bin Abdullah'a ilk vahyin indirildiğine inanılan Hira Mağarası bu dağda bulunduğu için ışık manasına gelen bu adı almıştır.

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Nurdağı'nın ilk medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya-Akdeniz arasında, Suriye Anadolu ve Cebeli Bereket-Adana ovasına geçen geçitler üzerinde bulunması tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarının göçlerinin bu yoldan yapıldığı ve ticari büyük görüşmelerinin bu yollardan temin edildiği, çevrede yapılan kazılar ile ortaya çıkmıştır.

Nurdağı'nın 1929 yılından öncesi olmasa da bağlı bulunan belde ve köylerinin tarihin en eski devirlerinden beri birçok medeniyetin eserlerini üzeride topladığı bilinmektedir. Hitit İmparatorluk Hanedanından bazı prensler çeşitli bölgelerde küçük krallık ve prenslik hanedanları kurmuşlardır. Bunlardan biri ise Kargamış (Carabulus) Hitit Krallığıdır.


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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