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Nurgül Yeşilçay bir kase çorbanın fiyatını görünce şoke oldu

25.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönen ancak dizisi istenen başarıyı elde edemeyen Nurgül Yeşilçay soluğu Bodrum'da geçirdi. Keyifli bir gün geçiren Yeşilçay'ın tadı içtiği çorbanın fiyatını görünce kaçtı.

Nurgül Yeşilçay bir kase çorbanın fiyatını görünce şoke oldu

Polisiye ve dram türündeki Son Nefesime kadar dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay ekrana erken veda etti. Son Nefesime final kararı alınca Yeşilçay Bodrum'a uçtu. Geçtiğimiz günlerde sette kaza geçiren ve çenesine dikişler atılan oyuncunun keyfi yerindeydi.

Kendisini paylaşan Yeşilçay gittiği mekandan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Oyuncu mekanda çorba içtiği anları paylaştıktan sonra çorbanın fiyatını da görünce tadı kaçtı.

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Yeşilçay paylaşımında "Fiyatını yazmayı unuttum 132 TL! Uçmuş bunlar ya" dedi.

Nurgül Yeşilçay daha sonra ise "Neyse hayatta güzel şeyler de var" diyerek kendi fotoğrafını paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay
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