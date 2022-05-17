Nurgül Yeşilçay çorbaya 132 TL verince isyan etmişti! 50 bin TL'ye ev tuttu

Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz aylarda Bodrum'da bir kase çorbaya 132 TL verdiği için isyan ederek "Abarttılar artık. Bir kase çorba bu fiyat olmaz" diyen oyuncu yönünü Marmaris'e çevirdi.

Yapımcı aşkı Necati Kocabay ile gittiği Marmaris'te kiralık evleri gezen Nurgül Yeşilçay, Söğüt'teki bir evi sezonluk 50 bin TL'ye kiraladı.

BODRUM'DAKİ EVİ DE DURUYOR

Yazın büyük kısmını burada geçiren güzel oyuncu, bu sayede hem Bodrum'un kalabalığından hem de pahalılığından kurtulmuş olacak. Takvim'in iddiasına göre; Bodrum'daki evi de duran Nurgül Yeşilçay, aralarda da olsa çok sevdiği gözde tatil beldesine gitmekten vazgeçmeyecek.

