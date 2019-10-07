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Nurgül Yeşilçay'dan Joker filmi için ilginç yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 21:14 | Son Güncelleme

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeşilçay bu defa Joker filmi için yaptığı yorum ile herkesi güldürdü.

Nurgül Yeşilçay'dan Joker filmi için ilginç yorum

Zaman zaman oğlu Nejat Özer'le yaptığı espirili paylaşımlarıyla güldüren Yeşilçay, bu sefer Instagram'da Joker filmine yaptığı yorum ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerine mutlu bir hafta dileyen Nurgül Yeşilçay, şunları paylaştı:
"Naaapıyosunuz? -Ben bu aralar buralardan kopuk yaşıyorum! Kafam meşgul bişeylerle!Bi raştırma,soruşturma,bakınma halleri!
-Bu arada Joker’i izledim ”karakter nasıl yaratılır” tokadımı yiyip oturdum yerime!
-Bu arada yaz bitmiş,hava sonbahar kokuyor! Yakında güzel renkler saracak heryeri! Eylül’ün o çılgın enerjisi biraz sakinliğe bırakmış kendini!
-Bu arada sağlığınıza dikkat edin ltf!
Şahane bi hafta olsun e mi.
-Bu arada ne gıcık bi foto. Baksana dümdük ne o öyle yandan yandan!"

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Anahtar Kelimeler:
joker filmi nurgül yeşilçay

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