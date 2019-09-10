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Nurgül Yeşilçay'la Oktay Kaynarca bombayı patlattı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca, ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Nurgül Yeşilçay'la Oktay Kaynarca bombayı patlattı!

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu. İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi ‘Last of the Red Hot Lovers’ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek. ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak.

Nurgül Yeşilçay, yıllar sonra tiyatro sahnesine dönecek. Güzel oyuncunun oldukça heyecanlı olduğu ve çalışmalara şimdiden başladığı öğrenildi. Şu an tek başına rolüne hazırlanan Yeşilçay'a ilerleyen günlerde Oktay Kaynarca'nın da eşlik edeceği ve ikilinin birlikte haftanın üç günü prova yapacağı öğrenildi. Oyunun yeni yıl ilk günlerinde sahnede olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Oktay Kaynarca

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