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Nurgül Yeşilçay: Niye martıları çilingir sofralarınıza…

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:19 | Son Güncelleme

Ev karantinası altındayken yaptığı esprili paylaşımlar ve sergilediği mutfak hünerleriyle öne çıkan Nurgül Yeşilçay, bu defa Twitter hesabı üzerinden yazdıklarıyla gülümsetti.

Nurgül Yeşilçay: Niye martıları çilingir sofralarınıza…

Oğlu Osman Nejat’la birlikte geçen karantina günlerinde bol bol mutfağa giren ve hünerlerini sergileyen Nurgül Yeşilçay, karantina günlerine dair yaptığı esprili tespitleriyle de ne kadar renkli bir kişiliği olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Yeşilçay, evde kaldığımız süre zarfında pencere kenarına gelen martılara neler verdiğimiz üzerinden esprili bir tespitte bulundu.

Evde kalan her yemeği martılara verdiğimizi söyleyen Yeşilçay bu gidişle onların mutasyona uğrayacağını söyledi ve şunları yazdı:

“Korona sonrası yaşam: Martılara evde kalan her yemeği veriyonuz! Gördük yani! Kurufasülye, haydari, şakşuka, tarator. Bunlar mutasyona uğrıcak! Bıyıkları falan çıkacak, tespihli, rakı masasında arabesk dinleyecekler! ‘Ay bakın haydari koydum ne güzel yiyor! İşte herkes doğada birbirine böyle destek olmalı bravo koca yürekli insan’ storyleri görüyorum arkadaşlar! Niye martıları çilingir sofralarınıza alet ediyorsunuz!”

nurgulyesilcay-twitter

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay, twitter,

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