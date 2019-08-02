Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bambaşka biri oldu!

Selçuk Aydemir'in, 2015'te çıkan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'la aynı ismi taşıyan filminde, rol alacak olan Nurgul Yeşilçay bambaşka bir tipe büründü.

Alper Kul'la başrolü paylaşacağı 'Mahalleden Arkadaşlar'da İlknur karakterine hayat verecek olan Yeşilçay, rolü gereği kilolu bir görüntüye kavuştu. Elinde oklavasıyla verdiği pozu da "Akşam yatmak bilmiyonuz❗️ Sabah kalkmak bilmiyonuz‼️" notuyla Instagram'a yükledi.

Ünlü oyuncuya, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90'lı yılların modası olan perma saç yapıldı.

