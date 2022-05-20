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Nuri Alço'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması! "Ekrem Bora'nın cenazesinde..."

20.05.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, en beğendiği oyuncunun Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu söyledi. Nuri Alço, Ekrem Bora'nın cenazesinde Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüğünü anlatarak şaşırdığını da konuşmasında söyledi.

Nuri Alço'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması! "Ekrem Bora'nın cenazesinde..."

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Mevzu Ne isimli programa konuk oldu. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Alço, beğendiği oyuncuların başında Kıvanç Tatlıtuğ'un geldiğini ifade etti.

Nuri Alço açıklamasında "Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabi güzel dizi oyuncuları var yeni nesilde, bunların içinde bir numara benim için Kıvanç, oyunculuğu, karakteri on numara" dedi.

Nuri Alço Ekrem Bora'nın cenazesiyle ilgili bir detayı da anlatarak "Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora'nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu, gördüğüm zaman şaşırdım. Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey" yorumunda bulundu.


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Kıvanç Tatlıtuğ Nuri Alço
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