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Nuri Alço, iki kadın arasında kaldı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu ile evleneceklerini ilan etti. Bunun üzerine ortaya çıkan Yağmur Avcı, "Nuri'nin asıl sevgilisi benim" dedi.

Nuri Alço, iki kadın arasında kaldı!

Ünlü oyuncu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi ederek nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı.

Ancak önceki gün açıklama yapan oyuncu Yağmur Avcı, "Nuri Alço'nun asıl sevgilisi benim" diyerek ortalığı karıştırdı.

"BURCU'YLA CİDDİ VE GÜZEL BİR YOLDAYIZ"

Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yağmur Avcı'nın iddialarını yalanladı. İşte Nuri Alço'nun yaptığı açıklama; "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Hayatımda 2 veya 3 kez gördüğüm ve film için görüştüğüm bir kişinin böyle haberlerle meşguliyetini doğru bulmuyorum. Burcu'yla ciddi güzel bir yoldayız ve mutluyuz. Kendisi, ailesi, işi her şeyiyle kalitesi ortadadır. Çıkarmak istediğiniz engeller, sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih ettik. Biz yolumuza mutluluğumuza devam ediyor. Saygılar"

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Anahtar Kelimeler:
nuri alço Burcu Sezginoğlu Yağmur Avcı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ver gazozu ikisinede dünya kaç bucak öğrensinler
OLAYA BAK ARKADAŞ MİLLET GAZOZLA NE MAL GÖTÜRÜYOR . BİZ AYRANLA ELİZABET...
nuri emmi yaş kemale erdi artık komsun coğ olu valla demedi deme gazozu sana içirirler emme????
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