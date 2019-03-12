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Nuri Şahin'den e-Spor kulübü Futbolist'e büyük destek

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 12.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Profesyonel futbol yaşantısının yanında, kariyer planlaması dahilinde aldığı eğitimler ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de başarılı adımlar atan Nuri Şahin, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanına son olarak uluslararası arenalardaki başarılarını da ekleyen eSpor Kulübü Futbolist'e yatırım kararı aldı.

Nuri Şahin'den e-Spor kulübü Futbolist'e büyük destek

Profesyonel futbol yaşantısının yanında, kariyer planlaması dahilinde aldığı eğitimler ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de başarılı adımlar atan Nuri Şahin, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanına son olarak uluslararası arenalardaki başarılarını da ekleyen eSpor Kulübü Futbolist'e yatırım kararı aldı.

Bu işbirliği ile; Futbolist oyuncuları, Nuri Şahin'in futbol bilgisinin yanı sıra taktik ve mental açıdan kendisinin tecrübelerinden yararlanacak.

Futbolist eSpor Kulübü, 2017 yılında PlayStation ayaklı FIFA takımı olarak kuruldu. Kurulmasının ertesi senesinde Balkan Kupası'na katılan Futbolist, Global Play-off'lara gitmeye hak kazanan ilk Türk eSpor Kulübü olma ünvanını elde etti.

Aynı yılın sonlarına doğru XBOX platformunda da büyümek isteyen Futbolist, Türkiye'nin en çok bilinen PlayStation oyuncusu Emre "Riv9" Kayır ve dünya sıralamasında TOP20'yi zorlayan İsmail Can "isopowerr" Yerinde'nin yanına

Bulgaristan'ın en iyi iki oyuncusundan birisi olan Sezer "sanchez" Sabriev ile anlaşarak gücüne güç kattı.

2019 yılında FIFA'nın kulüpler seviyesinde en büyük turnuvası olan FIFA eClub World Cup'ın elemelerine katılan Futbolist, elemelerde grubumuzda yer alan bir önceki senenin dünya ikincisi ve üçüncüsünü geride bırakarak lider oldu, ve

dünya üzerinde sadece 16 takımın yarışabildiği FIFA eClub World Cup'a katılan ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

Bu turnuvada oldukça dişli rakipleri eleyerek yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Futbolist, turnuvada dünya üçüncüsü olarak Türkiye eSpor tarihinde yine bir ilke imza attı. Bir sonraki turnuvalar için güçlerini birleştiren Nuri Şahin-Futbolist birlikteliğinin ilk hedefi, uluslararası bir turnuvada final oynamak olacak. DHA


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Nuri Şahin Futbolist

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