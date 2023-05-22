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Nuri Şahin, Haji Wright’a sahip çıktı! ''Ben hayatım boyunca ıslıklamayı anlamış bir insan değilim''

22.05.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 81. dakikada oyundan çıkarken bazı taraftarlar tarafından ıslıklanan Haji Wright’a sahip çıktı. Haji Wright’nin eşinin doğum yaptığını ve ilk kez babalık duygusunu tattığını belirten Şahin, "Ben hayatım boyunca ıslıklamayı anlamış bir insan değilim. Şaşırdım, şaşırdım çünkü Haji’nin bize bugüne kadar verdikleri ve verecekleri ortada" dedi.

Nuri Şahin, Haji Wright’a sahip çıktı! ''Ben hayatım boyunca ıslıklamayı anlamış bir insan değilim''
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, “Bayağı pozisyona da girdik. Rahat olan bir Başakşehir’e kalitesi olan Başakşehir’e karşı oynadık. Sistemi olan, oyunu olan, iyi bir hocası olan takıma karşı oynadık. Çok pozisyona girdik atamadık. Ama en kötü buradan bir puan almayı hedeflemiştik zaten. Bizim için üç puan çok çok iyi olurdu ama olmadı. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına hazırlanıp inşallah orada işi bitirmek istiyoruz” dedi.

"BEN HAYATIM BOYUNCA ISLIKLAMAYI ANLAMIŞ BİR İNSAN DEĞİLİM"

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  1. dakikada oyundan alınırken bazı taraftarlar tarafından ıslıklanan Haji Wright ile ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, “Ben hayatım boyunca ıslıklamayı anlamış bir insan değilim. Hem futbolculuk dönemimde hem de hocalık dönemim de her zaman bunun karşısında durdum. Şaşırdım, şaşırdım çünkü Haji’nin bize bugüne kadar verdikleri ortada, verecekleri ortada. Eşi doğum yaptı onun için son 3-4 gün bayağı yoğun geçti. Baba oldu, farklı duygular yaşıyor. Biz bu seviyede ve böyle bir şey yaşamış bir insana bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonradan alkışlar da oldu ama futbol sadece futbol değil. Biz insanız, hepimiz insanız. İnanın bana, ben gereğini zaten içeride yapıyorum. Eleştirinde yapıyorum, neyi daha iyi yapmamız gerektiğini de konuşuyorum ama bir insan hakkında konuşuyoruz. Baba olmuş ilk defa. O tada varmış bir insanın hakkında konuşuyoruz. Kendi ülkesinde değil yurt dışında baba oldu. Eşi hastanede belki yalnızdı. Bir sürü şey var. Çünkü Haji’nin hem futbolculuğu hem de insanlığı ve bizim için yaptıkları ortada. Çok rahat başka takımlara sezon başında gidebilirdi ama bizi tercih etti. Vefa çok önemli, insanlık çok önemli” ifadelerini kullandı.

"YARIŞIN İÇERİSİNDE EN AVANTAJLI TAKIM BİZİZ"

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Geçen hafta kaybettikleri puanın canlarını çok yaktığını belirten Şahin, alt sıralardaki yarışı şu sözlerle değerlendirdi: "Matematiksel olarak devam ediyor yarış. 7 puan fark var. Yarışın içerisinde en avantajlı takım biziz. O yüzden çok karamsar bakmak istemiyorum, pozitif bakıyorum. Son maçlarda yenilmeyen bir takımım var. İyi oynayan ve pozisyona giren bir takımım var. Ben takımıma güveniyorum. Büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, o özgüvene sahip bir takımız. Fenerbahçe’ye gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız."


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