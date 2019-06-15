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Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay başlayan 'Fener Ol' kampanyası kapsamında Fenerbahçe için bağış toplamak için gerçekleştirilen canlı yayına, sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı damga vurdu.

Fener Ol' kampanyası kapsamında Fenerbahçe için bağış toplamaya devam edilirken yayına, sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı damga vurdu.

WinWin organizasyonları adı altında gerçekleştirilen canlı yayınlarda taraftarlar kulübe bağış yaparak destek olurken, program içerisinde Nursel Ergin'in anlattığı, bir anı güldürdü.

İlk kez uçağa binişini anlatan Ergin, yaptıkları geziye Dilmen'in de katıldığını bu gezide Ergin'in Dilmen'in kucağında seyahat ettiğini anlatması, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Ergin "Bilmiyorum hatırlar mısınız, ilk kez uçağa sizinle bindim. Bize İstanbul turu attırmışlardı uçağa bindirip. Sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum" dedi.

Ergin'in anısına Dilmen "Enteresan" cevabını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Nursel Ergin Rıdvan Dilmen Fenerbahçe

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