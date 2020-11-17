Nurseli İdiz'in başörtüsüyle ilgili sözleri Sevda Türküsev'i kızdırdı

Canlı Masa programında Türkiye’nin çok konuştuğu olay dizi 'Bir Başkadır' tartışıldı. Nurseli İdiz ve Sevda Türküsev’in farklı görüşleri stüdyoyu karıştırdı!

Nurseli İdiz’in ‘’Türbanlı sanatçılar saçı açık kadın rollerini de oynamalı’’ dedi, canlı yayında büyük bir tartışma yaşandı. Sevda Türküsev açıklamasında "Oha! Buyur bak böyle uyuşursanız... Bak senin dediğin doğru başörtüsü çok farklı bir şey müslüman kadının üniforması... Oyunculuk yapamaz" dedi.

İdiz ise buna yanıt olarak "Bu kadar dar bir bakış açısı ben sizin inanışınıza uygun bir rol oynayabilirim" dedi.

Türküsev ise buna yanıt olarak "İslamın ön gördüğü kurallar var ben de başı açık bir kadınım ben insanlara tesettür dersi verecek değilim. Ama bir kadın başörtüsüyle gitar çalabilir mi" dedi.

Serra Karaçam ise yanıt olarak "Veriyorsunuz ama" diyerek tepki gösterdi.

Sevda Türküsev ise açıklamasının arkasında durduğunu söyleyerek "Nurseli hanımın dediğini hiçbir müslüman kabul edemez" dedi. Sevda Türküsev'in sözleri stüdyodaki kadınların tepkisini çekti.



