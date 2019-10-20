Nusaybin'de bir evin çatısına düşen yıldırım böyle görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti.
YARALANAN OLMADI
Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu.
DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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