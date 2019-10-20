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Nusaybin'de bir evin çatısına düşen yıldırım böyle görüntülendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Mardin Nusaybin'de bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Nusaybin'de bir evin çatısına düşen yıldırım böyle görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti.

YARALANAN OLMADI

Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu.

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DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin Yıldırım

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