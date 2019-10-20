Nusaybin'de bir evin çatısına düşen yıldırım böyle görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti.

YARALANAN OLMADI



Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ



Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

