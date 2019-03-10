MAGAZİN

Nusret 14 bin 500 kadına ücretsiz servis yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet eden ünlü işletmeci Nusret Gökçe, hazırladığı özel menüyü kadınlara ücretsiz olarak servis etti. Nusret, hazırladığı özel menüyü toplam 14 bin 500 kadına ücretsiz servis etti.

Nusret 14 bin 500 kadına ücretsiz servis yaptı

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, şubelerine gelen kadınlara ücretsiz özel bir menü ikram etti.

Gökçe, Instagram hesabından "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etmişti.

Nusret, Instagram'dan yaptığı açıklamada, toplam 14 bin 500 kadına ücretsiz servis yaptığını duyurdu.

Nusret paylaşımında, 'Bütün dünyadaki Nusr-Et'lerde 14 bin 500 kadını misafir ettik. Gönül isterdi ki bütün kadınları misafir etmek ama bir gün o da olacak. Ayağınıza sağlık. Siz olmasaydınız biz olmazdık' dedi.

5c84024aae298befb9a72fc5

UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Öte yandan, 8 Mart'ta Nusr-Et'in Etiler'deki restoranının önünde metrelerce kuyruk oluşmuştu.

Restoran çalışanları, kuyrukta bekleyen misafirlere içecek ikramında bulunmuştu.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Cem Özer'den tartışma yaratan paylaşım! 'Parazit kadın' Cem Özer'den tartışma yaratan paylaşım! 'Parazit kadın'
Murat Boz'u uçakta şaşkına çeviren olay! Murat Boz'u uçakta şaşkına çeviren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nusret Tuz serpme Nusret Gökçe tuz serpme

En Çok Okunan Haberler

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Gece yarısı şok baskın: Onlarca gözaltı var!

Gece yarısı şok baskın: Onlarca gözaltı var!

Mahalle savaş alanına döndü! Sesi duyan sokağa fırladı!

Mahalle savaş alanına döndü! Sesi duyan sokağa fırladı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Özer'den tartışma yaratan paylaşım! 'Parazit kadın'

Cem Özer'den tartışma yaratan paylaşım! 'Parazit kadın'

Murat Boz'u uçakta şaşkına çeviren olay!

Murat Boz'u uçakta şaşkına çeviren olay!

Sinem Kobal Burçin Terzioğlu'nu unutmadı

Sinem Kobal Burçin Terzioğlu'nu unutmadı

Yolanthe Cabau alacağı tazminatla Şeyma Subaşı’nı solladı

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber!

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber!

Eda Taşpınar kar soğuğunda mayo giydi!

Eda Taşpınar kar soğuğunda mayo giydi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.