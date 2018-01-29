Nusret, Burak Özçivit'i tahtından etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Nusret Gökçe, 10 milyonu aşkın takipçisi olan Burak Özçivit'i geçerek en çok takipçisi olan Türk oldu.

New York'ta yeni mekanını açan Nusret, geçtiğimiz hafta ABD basınına konu olmuş ve restoranındaki fiyatları uzun süre konuşulmuştu. Nusret, iş hayatı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.



BURAK ÖZÇİVİT'İ TAHTINDAN ETTİ

Instagram'da bir fenomen haline gelen Gökçe, pek çok ünlü isimden sonra şimdi de 10 milyon 825 bin 053 takipçisi olan Burak Özçivit'i tahtından etti. Ünlü işletmeci, en çok takipçisi olan Türk oldu.

İŞTE INSTAGRAM'DA EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN 'TÜRK'LER

1 - Nusret Gökçe - 10.864.014

2 - Burak Özçivit - 10.827.811

3 - Murat Boz - 7.905.936

4 - Hande Erçel 7.365.956

5 - Fahriye Evcen - 7.076. 110

6 - Arda Turan - 6.977.435

7 - Demet Akalın - 6.648.034

8 - Serenay Sarıkaya - 6.477.752

9 - Hadise - 6.400.507

10 - Neslihan Atagül - 6.006.107

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