Nusret Diz Çöktü!

Ete fısıldayan adam!

Her gün birbirinden ünlü isimleri restoranında ağırlayan, onlara et pişiren ve çok etkileyici sunumlar yapan Nusret, nam-ı diğer Saltbae 14 Şubat'ta diz çöktü.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafta diz çöktüğü fotoğrafın altına "Happy Valentines. True love. Bir gün değil her gün dedi" yazdı.

Bakın Nusret kimin önünde diz çöktü;

Daha öncesinde de yine büyükbaş hayvanlarından birini akşam üzeri yürüyüşüne çıkarttığı videoları paylaşan Nusret, bizi bu hareketiyle o kadar da şaşırtmadı. Yoksa sizi şaşırttı mı?

