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  4. Nusret Gökçe 2020'ye dua ederek girdi

Nusret Gökçe 2020'ye dua ederek girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen kasap Nusret Gökçe, 2020 yılına Dubai'de bir camide dua ederek girdi. Dua ederken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen kasap Nusret Gökçe, yeni yıla Dubai'de bir camide dua ederek girdi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Dua ederken çekilen fotoğrafını #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sunan Nusret'in söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Fotoğrafa, ünlü DJ Khaled bin Abdul Khaled'in de yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

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KAZAĞINA KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRMIŞTI

Yılbaşı ruhuna bürünen Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta üzerinde kendi fotoğrafı olan bir yeni yıl kazağı giyerek "Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" demişti.

15 ŞUBESİ 1 OTELİ VAR

36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
nusret yeni yıl instagram

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