Serdar Ali Çelikler'den olay yaratan iddia! ''Galatasaray, Fenerbahçe'ye 5 atmak için sahaya çıkacak''

Şampiyonluğuna artık kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına ilginç bir şekilde hazırlandığı iddia edildi. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, NEO Spor Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

"YENMEK İÇİN ÇIKMAYACAKLAR"

Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray takımı, Fenerbahçe maçına kazanmak için değil, fark atmak için çıkacak. Florya'da hazırlıklar başlamış." açıklamasını yaptı.

"EZMEK İÇİN OYNAYALIM"

Florya'dan bilgi aldığını söyleyerek sözlerine devam eden Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray'ın amacı maçı 5-0 yenmek. Duyum değil bilgi bu. Ben içeriden bilgiyi aldım. Galatasaray takımı çok hırslı. Fatih Karagümrük'ü yenip Fenerbahçe'yi ezmek için oynarız diyorlarmış. Fatih Karagümrük'ü zaten yendiler. Fenerbahçe'yi farklı yenelim düşüncesindeler." dedi.

"ALİ KOÇ BUNU BİLSİN"

Ali Koç'un maça gitmesini söyleyen Çelikler, "Ali Koç bunu bilsin. Gerekirse maça gitsin, enerjiyi üstüne alsın. Başkanlık böyle günlerde belli olur. Galatasaray 5 tane atarsa, başkan olsan bile geçmiş olsun. Galatasaray'da 10-15 gündür bu dediğim olay konuşuluyor. Onu da bilgi olarak vereyim." açıklamasında bulundu.





