İstanbul'da iğrenç tecavüz ağı! Muhtarın oğlu, ağabeyinin arkadaşı... Şantaj yapıp genç kızın hayatını kararttılar

Tecavüz ağı büyüdükçe büyüdü, yaşadığı kabusu uzun süre kimseye anlatamayan genç kızın hayatını tehdit ve şantajlarla kararttılar! Yaşadıklarını anlatmak istediğinde ise A.A'.ya cezaevindeki ağabeyiyle gözdağı vererek "Seni keser" dediler.

"FİLM İZLERİZ, EĞLENİRİZ" DİYE EVE GELMEYE İKNA ETTİLER

İstanbul'da yaşanan tecavüz silsilesi tüyleri diken diken etti. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; A.A. 13 yaşındaydı. İlkokul 8. sınıfa gidiyor ve ailesiyle birlikte İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşıyordu. A.A.'nın ağabeyi ise cinayet suçundan cezaevine girmişti. 2010 yılının Ekim ayında okuldan arkadaşı H.V., A.A.'yı evlerine davet etti. A.A. başlangıçta gitmek istemese de, H. V.'nin "Film izleriz, eğleniriz" ısrarı üzerine bu teklifi kabul etti. Yanlarına H.V'nin arkadaşı T. K.'yi de alarak eve geçtiler.

İĞRENÇ GİRİŞİMİ KAMERAYA ALDILAR

İlk dehşet o evde yaşandı. H.V., A.A'ya tecavüz etmeye çalıştı. Tecavüz anları ise H.V.'nin yanında götürdüğü T.K. tarafından anbean kayda alındı. Korku dolu anlar yaşayan A.A. "Yeter bırak" diye bağırdı. H.V.'nin elinden kurtulan A.A. götürüldüğü evden kaçarak yaşadığı evine döndü.

GÖRÜNTÜLERLE İĞRENÇ ŞANTAJ! ORMANA GÖTÜRDÜLER

Aslında dehşetin en korkutucu tarafı bu olanlardan sonra başlayacaktı. A.A. okuldan çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı olan O.K. isimli kişiyle karşılaştı. O.K., "H. ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. H. herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra O.K.'nin arkadaşı R.Ö. geldi ve burada ikisi birlikte A.A.'ya cinsel saldırı gerçekleştirdi.

TECAVÜZ AĞI BÜYÜDÜ: MUHTARIN OĞLU DA DAHİL OLDU

A.A. yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Son olaydan bir hafta sonra bu kez yanına M.E. isimli genç geldi. M.E., "Videolarını izledim. O. ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" dedi. O.E. yanına iki arkadaşını daha aldı. Bu kişiler iki gün boyunca A.A.'ya tecavüz etti. Tecavüz edenlerden biri mahalle muhtarının oğlu Y. Ç. idi.

ARKADAŞININ AĞABEYİ DE TECAVÜZ ETTİ

Her okula gidişi kabus haline gelen A.A.'nın yaşadıkları bitmedi. Bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan B.B. geldi. Aynı tehditlere maruz kalan A.A.'ya B.B. de tecavüz etti.

YOLDA ARABA ÖNÜNÜ KESTİ, SANAYİYE GÖTÜRDÜLER

A.A. için karanlık günler bitmiyordu. 1 yıldır tanıdığı ve tanımadığı birçok kişinin tecavüzüne maruz kalıyordu. Bir gün yolda yürürken önü bir araba tarafından kesildi. Araçtan F.A. isimli kişi çıktı, A.A.'yı zorla araca bindirdi, Sultanbeyli'deki sanayiye götürdü, arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.

KABUS LİSEDE DE DEVAM ETTİ

Liseye başlayan A.A. her şeyin bittiğini düşünüyordu. Ancak hiç tanımadığı kişiler yanına gelerek söz konusu videoyu bildiklerini söyleyerek tehdit ettiler. A.A.'ya bu kez Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin bir sınıfında 5 ayrı kişi tecavüz etti.

"AĞLAMA, BEN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

A.A. bağıra bağıra ağladı. Hasan isimli genç sınıfa girdi. "Ağlama ben bir şey yapmayacağım" diyerek A.A.'yı lavaboya götürdü. A.A.'nın elini yüzünü yıkadı ve okul bahçesine çıkardı.

"ABİN CEZAEVİNDEN KAÇIP SENİ KESER" DİYE TEHDİT ETTİLER

A.A. artık dayanamayacak haldeydi. Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. İfadesinde, "Çok ağladım. Karnımın ağrıdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





